‘İran’a karşı savaşmaya hazırız’

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PKK’nin İran kolu olarak adlandırılan PJAK’ın lideri Hüseyin Yazdan Banah, İsrail’in İran’a yönelik olası saldırılarını desteklediklerini belirtti. “Hazırız” diyen PJAK, çatışmalara katılma sinyali verdi.

Banah, yaptığı açıklamada İsrail'in İran'a yönelik olası saldırılarını desteklediklerini duyurdu. Banah, "İran'a yönelik bir saldırıya katılmaya hazırız. Bölgede hakimiyeti kurmak için gerekeni yaparız" diye konuştu. PJAK, yayınladığı açıklamada bir yıldır kendilerini gözden geçirdiklerini ve yeni bir yapılanma sürecine girdiklerini belirtti.

Parti açıklamasında, "Kürt kimliğimizden ve haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz." ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca PJAK’ın her koşula uyum sağlayacak güç ve potansiyele sahip olduğu ve aktif çatışmalara katılmaya hazır olduğunun altı çizildi. Türkiye’ye de mesaj veren örgüt, "Türk devleti önce kendi sorunlarını çözmelidir" dedi.