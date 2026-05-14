İran’da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İran’ın Kirman eyaletine bağlı Berdsir ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 8 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntıda ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmezken, bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, depremin 8 kilometre derinlikte ve 5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.
Ülkenin güneyindeki kentte saat 11.17’de meydana geldiği açıklanan depremde can veya mal kaybına ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı.
12 Mayıs'ta da Tahran ile Mazenderan eyaleti sınırında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.