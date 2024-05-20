İran’da 5 günlük yas ilan edildi

İran dini lideri Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesini takiben bugün 5 günlük yas ilan etti.

Hamaney açıklamasında “Anayasa'nın 131. Maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Mokhber Yürütme Organının başı olacak ve en fazla 50 gün içinde yeni cumhurbaşkanının seçilmesini kolaylaştırmak için Yasama ve Yargı Organlarının başkanlarıyla işbirliği yapmakla yükümlüdür” ifadelerini kullandı.