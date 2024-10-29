İran’da Alman asıllı Cemşid Şarmehd'ın idam edildi

İran'da, İran-Almanya çifte vatandaşı olan Cemşid Şarmehd idam edildi.

Şarmehd hakkında idam kararı Nisan 2023'te Yüksek Mahkeme tarafından onaylandı.

69 yaşındaki Şarmehd, 2008 yılında Şiraz kentinde gerçekleşen ve 14 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıya karışmaktan geçen yılın Şubat ayında suçlu bulunarak idama mahkum edildi.

OLAF SCHOLZ'DAN MESAJ

Almanya Başbakanı Olaf Scholz idam ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Cemşid Şarmehd'in İran rejimi tarafından idam edilmesi, mümkün olan en güçlü şekilde kınadığım bir skandaldır. Cemşid Şarmehd'e yargılama sırasında kendisine yöneltilen suçlamalara karşı kendini savunma fırsatı dahi verilmemiştir" dedi.