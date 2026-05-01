Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İran’da Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 14 asker hayatını kaybetti

İran'da ABD ve İsrail'in saldırılarında fırlatımış ancak patlamamış bir mühimmatın patlaması sonuncunda 14 asker hayatını kaybetti.

Dünya
  • 01.05.2026 21:01
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

İran’ın Zencan eyaletinde ABD ve İsrail’in saldırılarında patlamayan mühimmatların infilak etmesi sonucu Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 14 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 14 asker hayatını kaybetti.

Buna göre, Zencan eyaletinde ABD ve İsrail saldırılarında patlamayan mühimmatlar arama-tarama faaliyetleri sırasında infilak etti.

Patlama nedeniyle Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 14 asker ölürken 2 asker de yaralandı.​​​​​​​

Bölgede devam eden arama-tarama faaliyetleri sonucu 15 binden fazla patlamamış mühimmat tespit edilerek imha edildi.

BirGün'e Abone Ol