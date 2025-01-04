İran’da doğalgaz sıkıntısı büyüyor: 12 petrokimya firmasının gazı kesildi

İran’da soğuk havalarda konutlarda doğalgaz tüketiminin artması nedeniyle 12 petrokimya şirketinin gazı kesildi.

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Petrokimya Endüstrisi İşverenleri Derneği Genel Sekreteri Ahmed Mehdevi Ebheri konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Ebheri, Tahran’da katıldığı bir programda, “Evsel gaz tüketiminin artması, petrokimya firmalarına gaz ulaştırılmasında sorunlara neden oldu ve 12 petrokimya firmasının gazı kesildi” bilgisini paylaştı.

Ülkedeki petrol sahalarına yatırım yapmaya hazır olduklarını aktaran Ebheri, “Bu konu için 10 sözleşme hazırlanmış olup Petrol Bakanlığı'nın imzasını beklemektedir” dedi.

Ebheri, söz konusu sözleşmelerin imzalanmasının “günlük gaz üretimini 220 milyon metreküp artıracağını” ve bunun sorunların bir kısmını çözeceğini ifade etti.