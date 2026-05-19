İran’da eylem hazırlığı iddiası: 19 kişi gözaltına alındı

İran devlet televizyonuna göre, ülkenin güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde, eylem hazırlığında olduğu iddia edilenlere yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların “ABD ve İsrail tarafından yönlendirildiği” ileri sürüldü.

Yakalananların ikametgahlarında yapılan aramada, bir doçka silahı, 2 adet RPG-7 roketatar ve mühimmatı, bir M4 piyade tüfeği, 5 adet Kalaşnikof, 6 tabanca, iki dürbün ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların radikal gruplarla bağlantısı olan yabancı uyruklu kişiler olduğu kaydedildi.