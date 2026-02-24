İran’da helikopter meyve sebze haline düştü: Yangın çıktı
İran’ın İsfahan eyaletine bağlı Dorçi kentinde bir helikopter, henüz belirlenemeyen nedenle meyve sebze haline düştü. Kazanın ardından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
İran devlet televizyonu, düşen helikopterin görüntülerini yayımladı.
Görüntülerde, helikopterin düşmesinin ardından çıkan yangına itfaiye tarafından müdahale edildiği görülüyor.
Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair ise henüz açıklama yapılmadı.