İran’da kömür madeninde gaz zehirlenmesi: 7 işçi hayatını kaybetti

İran’da Damgan ilçesindeki kömür madeninde gaz sızıntısı nedeniyle 7 madenci yaşamını yitirdi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, ülkenin Taş Kömürü Birliği Sekreteri Said Samedi konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Samedi, Simnan eyaletinin Damgan ilçesindeki kömür madeninde 7 kişinin öldüğünü belirterek söz konusu maden ocağının küçük ölçekli olduğunu ve Taş Kömürü Birliği'ne üye madenler arasında yer almadığını kaydetti.

"İŞÇİLER KURALLARA UYMADI" İDDİASI

Az sayıda işçinin madende çalıştığını aktaran Samedi, "Öyle görünüyor ki bu kazanın nedeni metan gazı değil, eğer öyle olsaydı madende patlamaya yol açardı. Bu nedenle karbonmonoksit gazı madencilerin ölmesine neden oldu" ifadelerini kullandı.

Samedi, Newroz Bayramı dolayısıyla madenin kapalı olduğunu, işçilerin çalışmak için tünele girdiğinde güvenlik kurallarına uymadığını ileri sürdü.