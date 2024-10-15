İran’da korkutan yangın: 1 ölü, 4 yaralı

İran’ın Huzistan eyaletine bağlı Şuşter kentindeki bir petrol rafinerisinde yangın çıktı. Şuşter Valiliği’nden yapılan açıklamada, yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibinin olay yerine sevk edildiği belirtilirken, şu ana kadar 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı aktarıldı. Açıklamada, yangının bir tankerin benzin depolarına çarpması sonucu çıktığı ve söndürme çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.



