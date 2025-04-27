İran’da liman patlaması sonrası 1 günlük ulusal yas

İran’ın Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı’nda meydana gelen şiddetli patlama nedeniyle 1 günlük ulusal yas ilan edildi.

İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı’nda dün öğle saatlerinde meydana gelen şiddetli patlamada bilanço artarken, hükümet yeni bir karar aldı. Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani yaptığı açıklamada, "Bender Abbas’taki Şehid Recai Limanı’nda meydana gelen trajik olayın ardından, hükümet yarın ülke genelinde ulusal yas ilan etti" ifadelerini kullandı.

ÖLÜ SAYISI 28’E YÜKSELDİ

İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, Şehid Recai Limanı’ndaki patlamaya ilişkin son verileri paylaştı. Kolivend yaptığı açıklamada, 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 28’e yükseldiğini bildirdi. Olayda şimdiye kadar bin kişinin yaralandığını belirten Kolivend, yaralılardan 20’sinin yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olduğunu ifade etti.

ŞİDDETLİ PATLAMA MEYDANA GELMİŞTİ

Dün öğle saatlerinde İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı’nda şiddetli bir patlama meydana gelmişti. Patlamanın ardından liman sahasında büyük çaplı yangın çıkmış, olay yerine itfaiye, sağlık ve arama-kurtarma ekipleri sevk edilmişti. Şiddetli rüzgar ve rüzgar yönündeki ani değişimler, yangın söndürme çalışmalarını güçleştirmişti. Son açıklamalara göre, patlamada 25 kişi hayatını kaybetmiş, 800 kişi ise yaralanmıştı.