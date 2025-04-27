İran’da limandaki patlamada can kaybı 40’a yükseldi

İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı’nda dün öğle saatlerinde meydana gelen patlamada can kaybı arttı. Hürmüzgan Valisi Muhammed Aşuri, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 40’a yükseldiğini bildirerek, yaralı sayısının bini aştığını ifade etti.

Hayatını kaybedenler arasında kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin de bulunduğunu ve kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü aktaran Aşuri, "Patlamada binden fazla kişi yaralandı.

Yaralılardan 194’ünün hastanelerde tedavileri devam ediyor" ifadelerini kullandı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINAMADI

Yetkililer, patlamanın ardından çıkan yangının henüz tamamen kontrol altına alınamadığını belirterek, yangının gece itibarıyla tamamen söndürülmesinin beklendiğini açıkladı.

Patlamanın nedeni henüz netlik kazanmazken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise olay yerinde incelemelerde bulunmak ve kazazedelerin aileleriyle görüşmek üzere Bender Abbas kentine gitti.

Patlamanın yol açtığı yoğun hava kirliliği nedeniyle Bender Abbas ve Keşm kentlerinde bugün eğitim ve kamu kurumlarında faaliyetlere ara verilmişti. Ülkede yarın ise 1 günlük ulusal yas ilan edilmişti.