İran’da mahsur kalan tırlar için yardım çağrısı

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmada, oğlu Hüseyin Fırat'ı İran’da İsrail füzesi çarpması sonucu kaybeden Reyhanlılı nakliyeci Coşkun Fırat’ın yaşadığı mağduriyeti gündeme taşıdı.

Güzelmansur, oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan Coşkun Fırat’ın aynı zamanda İran’da mahsur kalan yüklü iki tırı nedeniyle ciddi bir maddi sıkıntıyla karşı karşıya olduğunu belirtti. Coşkun Fırat’ın kendi imkanlarıyla araçlarını Türkiye’ye getirmediğini ve araçların İran’da kaldığını ifade eden Güzelmansur, ailenin bu yükün altından tek başına kalkamayacağını vurguladı.

Yetkililere çağrıda bulunan Güzelmansur, İran’da bulunan tırların Türkiye’ye getirilmesi için devletin ilgili kurumlarının devreye girmesi gerektiğini belirterek, “Acılı babaya destek olalım, mağduriyetini giderelim” dedi.