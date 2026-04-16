İran’da okullar uzaktan eğitime geçiyor

İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığı Sözcüsü Ali Ferhadi, ülkesindeki tüm okulların 21 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçeceğini duyurdu.

  • 16.04.2026 09:36
  • Güncelleme: 16.04.2026 09:44
Kaynak: AA
İran, 21 Nisan 2026'dan itibaren uzaktan eğitime geçecek.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığı Sözcüsü Ali Ferhadi, okulların uzaktan eğitime geçmesi konusunda bilgilendirme yaptı.

Sözcü Ferhadi, ülke genelindeki tüm okulların 21 Nisan'dan itibaren ikinci bir bilgilendirmeye kadar uzaktan eğitime geçeceğini ve uzaktan eğitim için gerekli tüm şartların sağlandığını duyurdu.

Bu kararın, ülke genelindeki tüm eğitim seviyelerini ve kademelerini kapsayacağını belirten Ferhadi, kararın gerekçesine dair detaylı açıklama yapmadı.

