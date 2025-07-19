İran’da otobüs devrildi: 15 ölü, 27 yaralı
İran'ın Şiraz kentinde seyir halindeki otobüs, henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Kazada 15 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA
İran'ın Şiraz kentinde meydana gelen otobüs kazasında 15 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.
Fars eyaletinin başkenti Şiraz’ın güneyinde seyir halindeki otobüs henüz bilinmeyen nedenle devrildi.
Otobüsün devrilmesi sonucu 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 27 kişinin yaralandığı bildirildi.
Olay yerine 11 ambulansın sevk edildiği kaydedildi.