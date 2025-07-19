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İran’da otobüs devrildi: 15 ölü, 27 yaralı

İran'ın Şiraz kentinde seyir halindeki otobüs, henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Kazada 15 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı.

Güncel
  • 19.07.2025 14:08
  • Giriş: 19.07.2025 14:08
  • Güncelleme: 19.07.2025 14:13
Kaynak: DHA
İran’da otobüs devrildi: 15 ölü, 27 yaralı
Fotoğraf: AA /Arşiv

İran'ın Şiraz kentinde meydana gelen otobüs kazasında 15 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Fars eyaletinin başkenti Şiraz’ın güneyinde seyir halindeki otobüs henüz bilinmeyen nedenle devrildi.

Otobüsün devrilmesi sonucu 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 27 kişinin yaralandığı bildirildi.

Olay yerine 11 ambulansın sevk edildiği kaydedildi.

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