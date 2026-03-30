İran’da peş peşe patlamalar: Kum ve Tahran hedef alındı
ABD ve İsrail’in saldırıları kapsamında Kum kırsalında 4 patlama meydana geldiği bildirilirken, Tahran’da da art arda patlamalar yaşandı. Hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtilirken, can ve mal kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
Fars Haber Ajansı'na göre, Kum Vali Yardımcısı Murtaza Hayderi konuya ilişkin bilgi verdi.
Hayderi, "Şehir dışındaki iki ayrı bölge toplamda 4 ABD-İsrail füzesinin hedefi oldu." dedi.
İranlı yetkili, olayla ilgili can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapmadı.
Tahran’ın kuzeydoğu ve güney bölgelerinde art arda patlamalar meydana geldi.
Kentte hava savunma sisteminin aktif hale geldiği kaydedildi.