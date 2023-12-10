İran’da petrol tankına giren 5 işçi zehirli gazdan hayatını kaybetti

İran’ın Loristan eyaletinde petrol transfer istasyonundaki yakıt tankının tarama ve bakımını yapan 5 işçi gaza maruz kalarak yaşamını yitirdi.

İran’ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı’na göre, Kuhdeşt Kaymakamı Muhammed Muradi Kefrac olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Kefrac, 5 işçinin dün öğleden sonra Loristan eyaletinin Kuhdeşt kentindeki Berdaspi Petrol Transfer İstasyonunda bulunan 20 milyon litrelik petrol tankının tarama ve bakımı için içeri girdiğini belirtti.

Tankta mahsur kalan işçilerin çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Kefrac, Tahran, Huzistan ve Merkezi eyaletinden uzman ekiplerin olay yerine geldiğini ifade etti.

Mirhüseyni, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktararak, “Ne yazık ki, Loristan bölgesindeki Berdaspi petrol transfer merkezinde meydana gelen kaza sonrasında 5 çalışan hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.