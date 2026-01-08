İran’da protestolar şiddetleniyor

DIŞ HABERLER SERVİSİ

İran’da 11’inci günü geride bırakan protestolar ülke geneline yayılırken giderek şiddetleniyor. Tahran yönetimi, ABD ve İsrail’in protestolara açık desteğine karşı iç düzeni korumaya çalışırken tehditlere yanıt verdi.

İran’da ekonomik krize karşı 28 Aralık’ta başlayan ve hızla hükümet karşıtı bir kimlik kazanan gösteriler, 31 eyaletin 27’sinde 250 noktaya yayıldı. Amerika merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı’na(HRANA) göre, 36 kişi hayatını kaybetti, 1200'den fazla kişi ise yaralandı. İran Devrim Muhafızları'na yakın Fars Haber Ajansı ise 250 polis ve 45 Devrim Muhafızı üyesinin yaralandığını duyurdu.

‘MÜDAHALE ETMEYİN’

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın “ulusal güvenliğe zarar gelmemesi için güvenlik güçlerinin protesto eden halka müdahale etmeme talimatı verdiği” aktarıldı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Muhammed Cafer Gaimpenah, Pezeşkiyan'ın barışçıl göstericiler ile silahlı "isyancılar" arasında ayrım yapılması gerektiğini söylediğini aktardı.

İran Genelkurmay Başkanı Emir Hatemi ise ABD ve İsrail’in protestolara açık desteğine ilişkin “ülkeye yönelik tehditlerin ve sertleşen söylemlerin yanıtsız kalmayacağını” belirterek “ordunun savaşa hazırlık seviyesinin geçmişe kıyasla çok daha yüksek olduğunu” vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, göstericilerin öldürülmesi durumunda İran'a müdahale etmekle tehdit ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu protestolara açık destek vermişti.