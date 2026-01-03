İran’da Protestoların Nedeni Nedir? İktidar Protestolara Nasıl Bakıyor?

İran’da son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılar, döviz kurundaki sert dalgalanmalar ve riyalin değer kaybı, ülke genelinde geniş çaplı protestoların başlamasına yol açtı. “İran’da protestolar neden başladı?”, “İran hükümeti protestolara nasıl yaklaşıyor?” ve “İran’da protestolar nereye evrilecek?” gibi sorular merak edilirken, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney protestocuların ekonomik taleplerinin meşru olduğunu ancak güvenliği tehdit eden gruplara karşı daha sert tedbirler alınacağını vurguladı.

İRAN’DA PROTESTOLAR NASIL BAŞLADI?

Anadolu Ajansu'nda yer alan habere göre, İran’da protestolar, 28 Aralık 2025’te Tahran Kapalı Çarşı’da esnafın döviz kuru artışları ve riyalin değer kaybına tepki göstermesiyle başladı. Kısa sürede ülke geneline yayılan gösteriler, bazı kentlerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında tansiyonu yükseltti.

Ekonomik Talepler Neden Ön Planda?

Riyalin ciddi değer kaybı

Döviz kurundaki istikrarsızlık

Ticaret ve esnaf faaliyetlerinin olumsuz etkilenmesi

İş ortamındaki belirsizlik

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da halkın ekonomik memnuniyetsizliğini kabul ederek hükümetin sorumluluğunu vurguladı.

HAMANEY: “EKONOMİK TALEPLER MEŞRU, KAOSA İZİN VERİLEMEZ”

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, protestolarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomik taleplerin haklı olduğunu belirten Hamaney, döviz kurundaki dalgalanmaların ülkeyi olumsuz etkilediğini söyledi. Ancak Hamaney, protesto hakkı ile “kargaşa çıkarmaya” yönelik girişimlerin ayrılması gerektiğinin altını çizdi.

Hamaney’in Açıklamalarından Öne Çıkanlar

Ekonomik talepler meşru ve dikkate alınmalı.

Protestocular ile kargaşa çıkaranların ayrılması gerekiyor.

Güvenliği tehdit eden gruplara karşı sert tedbir vurgusu.

Döviz krizinin “dış müdahale” ile bağlantılı olduğu iddiası.

İRAN’DA PROTESTOLARIN BİLANÇOSU

Gösterilerin ilerleyen günlerinde bazı kentlerde çatışmalar yaşandı. Loristan ve Çeharmahal bölgelerinde ölümler rapor edilirken, birçok polis ve güvenlik görevlisinin yaralandığı açıklandı. Olaylar ülke güvenlik gündeminin merkezine yerleşti.

İRAN HÜKÜMETİ PROTESTOLARA NASIL YAKLAŞIYOR?

İran hükümeti iki yönlü bir yaklaşım izliyor. Bir yandan ekonomik sorunların çözülmesi için çalışıldığı belirtilirken diğer yandan güvenliği tehdit eden unsurlara karşı kararlı bir duruş sergileniyor.

Başlık İran Hükümeti Yaklaşımı Ekonomik Talepler Meşru kabul ediliyor Protesto Hakkı Belirli sınırlar içinde tanınıyor Şiddet ve Kaos Sert müdahale politikası Dış Müdahale İddiaları Resmi söylemde güçlü vurgu

İRAN’DA PROTESTOLAR NEREYE EVRİLECEK?

İran’da protestoların geleceği, ekonomik iyileşme hızına ve güvenlik politikalarının seyrine bağlı görünüyor. İran lideri Hamaney’in açıklamaları, hükümetin hem diyalog hem de güvenlik çizgisinde ilerlemeye devam edeceğini gösteriyor.

İRAN’DA PROTESTOLAR HAKKINDA MERAK EDİLENLER

İran’da protestolar neden başladı?

İran’da protestolar, döviz kuru artışı, riyalin değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle başladı.

İran hükümeti protestoculara nasıl yaklaşıyor?

Hükümet meşru ekonomik talepleri kabul ederken, güvenliği tehdit eden eylemlere karşı sert tutum sergiliyor.

Hamaney protestolar hakkında ne dedi?

Hamaney, ekonomik taleplerin haklı olduğunu ancak kaos çıkaranlara karşı tolerans gösterilmeyeceğini belirtti.

Protestolarda can kaybı oldu mu?

Evet, bazı kentlerde yaşanan olaylarda ölümler ve yaralanmalar rapor edildi.

İran’da protestoların nedeni büyük ölçüde ekonomik sorunlara dayanıyor. İran hükümeti, bir yandan ekonomik talepleri kabul ederken, diğer yandan güvenlik risklerine karşı sert bir duruş sergiliyor. “İran protestoları”, “İran hükümeti tepkisi” ve “İran ekonomik kriz protestoları” gündemde kalmaya devam ederken, sürecin seyri hem iç politikayı hem de bölgesel dengeleri etkilemeyi sürdürecek.