İran’da sel felaketi: 2 kayıp, 24 yaralı

İran’ın kuzeyinde bulunan Mazendaran eyaletinde şiddetli yağış nedeniyle Tilar Irmağı’nın taşması sonucu meydana gelen selde 2 kişi kayboldu, 24 kişi de yaralandı.

İran’ın kuzeyinde bulunan Mazendaran eyaletinin Sevadkuh ilçesinde dün gece şiddetli yağışlar sonrası sel felaketi meydana geldi.

Yağışlar nedeniyle bölgede bulunan Tilar Irmağı’nın taşması sonucu oluşan selde 15 ve 45 yaşlarındaki 2 kişinin kaybolduğu, 24 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Mazenderan Kızılay Başkanı Gulamali Fehari, yaralılardan 5’nin hastaneye kaldırıldığını, yerleşim yerlerinde küçük çaplı hasar meydana geldiğini ve kayıpları arama çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.