İran’da Trump’ın tehditleri sonrası protestolar: Kritik altyapı tesislerinde insan zincirleri oluşturdu

İran’da, "ABD Başkanı Donald Trump’ın enerji santralleri ve köprüleri hedef alabileceğine yönelik açıklamalarının ardından, İranlı vatandaşlar bugün çeşitli kentlerde protesto gösterileri düzenledi. Gösterilerde kritik altyapı noktalarında insan zincirleri oluşturuldu.

Uluslararası medya kuruluşlarının aktardığı haberlerde, özellikle enerji tesisleri ve köprüler çevresinde toplanan binlerce kişinin, olası saldırılara karşı bu alanları korumak amacıyla insan zincirleri oluşturduğu ifade edildi. İranlıların, Trump’ın Hürmüz Boğazı’nın açılmasına yönelik çağrısı ve aksi durumda "geri dönüşü mümkün olmayan sonuçlar doğabileceğine" ilişkin tehditlerinin ardından protesto eylemlerini yoğunlaştırdığı kaydedildi.

İran'ın Ahvaz kentinde İran bayrakları taşıyan kalabalıkların bir köprü üzerinde toplandığı görüldü. Fars Eyaleti’ndeki bir enerji santralinde de benzer şekilde grupların bir araya geldiği aktarıldı. Ayrıca Buşehr’de bulunan nükleer enerji santrali çevresinde de geniş katılımlı bir gösteri düzenlendiği bildirildi. Kazerun’da da bir enerji santrali önünde benzer eylemlerin gerçekleştirildiği belirtildi.

Öte yandan ABD merkezli yayın organı Fox News, gösterilere ilişkin görüntüler yayımlayarak, "İran yönetiminin gençleri ve çocukları da bu eylemlere katılmaya teşvik ettiğini ve çocuklardan koruma kalkanı yaptıklarını" iddia etti. Fox news, "söz konusu durumun uluslararası hukuka aykırı olabileceğini" öne sürdü.