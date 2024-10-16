İran’da vurulacak yerleri seçiyorlar

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun ABD Başkanı Joe Biden’a İsrail’in İran’a misilleme saldırısının petrol ya da nükleer tesisleri değil sadece askeri hedefleri kapsayacağını söylediği iddia edildi. Yetkililere atıfta bulunan Washington Post ve Wall Street Journal gazeteleri, Netanyahu’nun bu taahhüdü geçen hafta liderler arasında yapılan bir telefon görüşmesi sırasında verdiğini bildirdi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, İsrail’in planlarından bahsedilmedi, sadece Biden’ın ABD’nin İsrail’in güvenliğine verdiği desteği teyit ettiği ve İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırısını kınadığı belirtildi.

YİNE TEHDİTLER SAVURDU

Diğer yandan İsrail’in Güney Lübnan’daki Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü’ne (UNIFIL) yönelik saldırıları, bugüne kadar İsrail’i destekleyen ülkeler de dahil olmak üzere, tüm AB üyeleri tarafından ortak bir bildiriyle kınandı. Netanyahu ise UNIFIL’i Lübnan’ın güneyinden çekilmesi için bir kez daha tehdit etti.