İran’da yağ fabrikasında çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti

İran’ın Rezevi Horasan eyaletindeki bir bitkisel yağ fabrikasında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Nişabur İtfaiye Teşkilatı Başkanı Ebulfezl Esedi konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Rezevi Horasan eyaletinin Nişabur kentinde bulunan bir bitkisel yağ fabrikasında yangın çıktığını aktaran Esedi, yangın sonrası fabrikada patlama yaşandığını belirtti.

Esedi, itfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini bir kişinin de yaralandığını kaydetti.