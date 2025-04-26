İran’daki liman patlamasında can kaybı 8’e yükseldi

İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı’nda meydana gelen şiddetli patlamada bilanço ağırlaşıyor.

İran devlet televizyonuna konuşan İçişleri Bakanı İskender Mümini, bugün gerçekleşen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 8’e, yaralananların sayısının ise 750’ye yükseldiğini açıkladı. Mümini, yaralılardan 212’sinin ayakta tedavi edildiğini, diğer yaralıların ise Hürmüzgan eyaletindeki ve çevre illerdeki sağlık merkezlerinde tedavi altına alındığını belirtti.

YANGIN DİĞER KONTEYNERLERE SIÇRADI

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangının henüz kontrol altına alınamadığını ifade eden Mümini, yangının diğer konteynerlere de sıçradığını ve yeni patlamaların meydana geldiğini aktardı.

TÜM EĞİTİM KURUMLARI TATİL EDİLDİ

Hürmüzgan Eyaleti Kriz Yönetim Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, patlama sonrası oluşan hava kirliliği ve öğrencilerin sağlığını korumak amacıyla Bender Abbas kentindeki tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime bir günlük ara verildiği bildirildi.