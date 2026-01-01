İran’daki protestolar dalga dalga yayılıyor

İran’da derinleşen ekonomik kriz ve devalüasyona karşı protestolar ve grevler sürüyor. Pazar günü, İran’ın ulusal para birimi riyalin dolar karşısındaki sert düşüşünün ardından başkent Tahran’daki büyük çarşı esnafının kepenk kapatmasıyla başlayan protestolar, üniversite öğrencilerinin de katılımıyla hızla ülke geneline yayıldı.

ÖĞRENCİLER KATILDI

İran’daki protesto gösterileri, Karaj, Hemedan, İsfahan, Şiraz, Yezd, Kirmanşah, Keşm ve Malard gibi birçok kente sıçradı. Üniversite öğrencilerinin de katılmasıyla protestolar giderek siyasi bir kimlik kazanırken gösterilerde “Diktatöre ölüm” sloganları atıldı. Bazı yerlerde göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandığı aktarıldı. İran işçi hareketine yakın ILNA haber ajansı, 7’si Tahran olmak üzere ülke çapında 10 üniversitede protestolar yapıldığını aktardı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkede ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolara ilişkin ABD yaptırımlarına işaret ederek “Dış baskıların arttığı bir ortamda iç zayıflama, ülkeye ciddi zarar verir” dedi. Pezeşkiyan, İçişleri Bakanı’na protestocuların temsilcileriyle görüşerek “meşru taleplerinin” dinlenmesi talimatı verdiğini söyledi.

Pezeşkiyan, para ve bankacılık sisteminde reformlar yapılacağını ve halkın alım gücünü korumaya yönelik önlemler alınacağını taahhüt etti. Hükümet Sözcüsü Fatemeh Mohajerani, protestoların “yoğun ekonomik baskının yarattığı toplumsal hayal kırıklığını” yansıttığını kabul ederek, anayasa uyarınca barışçıl gösteri hakkının tanındığını söyledi. İran Başsavcısı Mohammad Movahedi Azad ise “ekonomik sorunlara karşı barışçıl protestoların meşru olduğunu, ancak istikrarsızlık yaratma girişimlerinin sert tepkiyle karşılaşacağını” söyledi.

ABD, MOSSAD DESTEK VERDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Farsça X hesabı da protestolara destek verdi. Açıklamada, göstericilerin “cesaretinin takdir edildiği” belirtilerek, “on yıllardır süren başarısız ekonomi politikaları ve kötü yönetimden sonra onur ve daha iyi bir gelecek isteyen İran halkının yanında olunduğu” vurgulandı.

İsrail istihbarat teşkilatı Mossad da İranlıları "protestolara devam etmeye" çağıran doğrudan bir mesaj yayınladı ve protestocuları "sahada" desteklediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile pazartesi günü Florida’daki konutunda yaptığı görüşmenin ardından İran’da rejim değişikliğini destekleyip desteklemediğine ilişkin bir soruya “Muazzam bir enflasyonları var, ekonomi çökmüş durumda, halk mutlu değil” demişti. Trump, İran’ın balistik füze ya da nükleer programını yeniden başlatması halinde “İran’ı tekrar vuracakları” tehdidinde bulunmuştu. Protestolarda bazı grupların 1979 İslam Devrimi ile devrilen Şah’ın oğlu Rıza Pehlevi lehine “Yaşasın Şah” sloganları attığı aktarıldı. ABD’de sürgünde yaşayan ve Washington’ın olası bir rejim değişikliği için desteklediği belirtilen Pehlevi, protestoculara destek vererek, “Sizinleyim. Birliğimiz ve haklı davamız nedeniyle zafer bizim olacak” dedi.