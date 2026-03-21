İran’dan 4 bin km’lik mesaj: Hint Okyanusu'ndaki ABD Üssü'ne füze girişimi

İran’ın, Hint Okyanusu’nda yer alan ve ABD ile Birleşik Krallık’ın ortak kullandığı Diego Garcia askeri üssüne yönelik iki adet orta menzilli balistik füze fırlattığı öne sürüldü. ABD’li yetkililer, füzelerin hedefe ulaşmadığını açıkladı.

Buna rağmen bu girişim, İran’ın askeri kapasitesi ve coğrafi erişimi açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Özellikle hedefin Orta Doğu dışına taşınması, saldırının sembolik boyutunu güçlendirdi.

FÜZELERDEN BİRİ BAŞARISIZ, DİĞERİ ENGELLENDİ

The Wall Street Journal’ın iddialarına göre, füzelerden biri uçuş sırasında teknik bir arıza nedeniyle etkisiz hale geldi. Diğer füze ise bir ABD savaş gemisi tarafından SM-3 tipi önleyici füze ile hedef alındı.

Ancak bu müdahalenin başarılı olup olmadığına ilişkin kesin bir açıklama yapılmadı.

MENZİL TARTIŞMALARI YENİDEN ALEVLENDİ

İran’ın yaklaşık 4 bin kilometre uzaklıktaki Diego Garcia’yı hedef alması, ülkenin füze menzilinin resmi açıklamaların ötesine geçtiği yönündeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi kısa süre önce yaptığı açıklamada, füze menzilinin bilinçli olarak 2 bin kilometre ile sınırlandırıldığını söylemişti. Ancak son gelişme, İran’ın daha uzun menzilli sistemlere sahip olabileceği iddialarını güçlendirdi.

Bazı analizlerde İran’ın 4 bin kilometreye ulaşabilen kapasiteye sahip olduğu ileri sürülürken, Alma Research and Education Center mevcut operasyonel menzilin yaklaşık 3 bin kilometre civarında olduğunu, ancak daha uzun menzilli sistemlerin geliştirilmekte olduğunu belirtiyor.

DİEGO GARCİA: ABD’NİN KRİTİK İLERİ ÜSSÜ

Hint Okyanusu’nda, Britanya Hint Okyanusu Toprakları içinde bulunan Diego Garcia, ABD’nin küresel askeri ağı açısından kilit öneme sahip.

Üste, stratejik bombardıman uçaklarınükleer denizaltılargüdümlü füze destroyerleri konuşlandırılıyor. Bu nedenle üs, ABD’nin Orta Doğu, Asya ve Afrika hattındaki operasyonları için kritik bir merkez işlevi görüyor.

EGEMENLİK TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

Birleşik Krallık, Diego Garcia’nın da içinde bulunduğu Chagos Adaları üzerindeki egemenliği Mauritius’a devretmek üzere görüşmeler yürütüyor. Ancak aynı zamanda ABD ve İngiltere’nin askeri varlığının devamını sağlayacak uzun vadeli bir kira anlaşması planlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve bazı Cumhuriyetçi siyasetçilerin bu plana karşı çıkması ise süreci daha da tartışmalı hale getiriyor.

KÜRESEL ÖLÇEKTE BİR GÜÇ MESAJI

İran’ın Diego Garcia’yı hedef alması, yalnızca teknik bir füze denemesi değil, aynı zamanda Tahran’ın askeri erişiminin bölgesel sınırları aştığını gösteren bir hamle olarak değerlendiriliyor. Bu durum, Ortadoğu merkezli gerilimlerin giderek daha geniş bir coğrafyaya yayıldığına işaret ediyor.