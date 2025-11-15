İran’dan ABD’nin Venezuela saldırılarına açıklama: Uluslararası hukuk ihlal ediliyor

İran, Venezuela'nın meşru ve seçilmiş hükümetine karşı güç kullanma tehdidinin, uluslararası hukukun ağır bir ihlali olduğunu, uluslararası barış ve güvenlik açısından tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi tarafından yapılan açıklamada, ABD yönetimi tarafından Venezuela'nın meşru ve seçilmiş hükümetine karşı güç kullanma tehdidinin, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı dahil uluslararası hukukun ağır ihlali olduğunu vurguladı.

Bekayi, ABD'nin Karayiplerdeki askeri faaliyetlerinin tırmanışının uluslararası barış ve güvenlik açısından tehlikeli sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

ABD'nin "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesini, Venezuela'nın ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmek için suistimal ettiğini söyleyen Bekayi, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasının BM Genel Sekreteri'nin (Antonio Guterres) sorumluluğunda olduğunu hatırlattı.