İran’dan ABD’ye deniz ablukası tepkisi: "Ateşkese bağlı kalınmıyor"

Kalibaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada Kalibaf, "Deniz ablukasının uygulanması ve soykırımcı Siyonist rejimin Lübnan'daki savaşı suçunu şiddetlendirmesi, ABD'nin ateşkese bağlı kalmadığının açık kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

Kalibaf, her tercihin bir beledi olduğunu ve eninde sonunda her şeyin yerli yerine oturacağını söyledi.​​​​​​​