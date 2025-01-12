İran’dan ABD’ye yardım teklifi

İran Kızılay Başkanı Pirhüseyin Kolivand, Amerikan Kızıl Haçı Başkanı Cliff Holtz’a taziye mesajı gönderdi.

Kolivand, mesajında ABD’nin Los Angeles şehrinde çıkan yangınlar nedeniyle duyduğu üzüntüyü ifade ederek, yangınların yalnızca yerel bir kriz olmadığını, aynı zamanda insan vicdanında derin yaralar açtığını belirtti.

Yangınların binlerce masum insanın hayatını tehdit ettiğini ve doğaya büyük zarar verdiğini kaydeden Kolivand, “Bu sahneler yalnızca televizyon görüntüsü değil, bir harekete geçme çağrısıdır” dedi.

Kolivand, yangınların kontrol altına alınması için küresel bir dayanışmaya ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, “Doğal ve insani felaketlerle mücadeledeki geniş deneyimlerimize dayanarak, acil müdahale ekiplerimizi, yardım malzemelerimizi ve eğitimli personelimizi bölgeye göndermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

"DESTEK OLMAYA HAZIRIZ"

İnsani değerler ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi’nin ilkelerine bağlılıkla hareket ettiklerini söyleyen Kolivand, sınır, dil ve kültür farkı gözetmeksizin destek olmaya hazır olduklarını aktardı.

İran Kızılay Başkanı Pirhüseyin Kolivand, yardım ve iş birliğinin önemine değinerek, “Yalnızca küresel iş birliği ve dayanışma ile bu krizin etkilerinin azaltılabileceğine inanıyoruz. İnsan hayatını kurtarmak ve mağdurların acısını hafifletmek bizim en önemli görevimizdir” dedi.

Kolivand gereken koordinasyonlar için yanıt beklediklerini de ifade etti.