İran’dan açıklama: Dost ve komşu ülke Türkiye’yi hedef almadık

İran Silahlı Kuvvetleri 4 Mart'ta Hatay'a düşen füze hakkında açıklama yaptı.

İran Silahlı Kuvvetleri devlet medyası aracılığıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'nin egemenliğine saygı duyduklarını ve Türk topraklarına herhangi bir füze fırlatmadıklarını bildirdi.

Tahran yönetimi, bölgedeki askeri hareketliliğin Türkiye'yi hedef almadığını kaydetti.

Açıklamada, "Dost ve komşu ülke olan Türkiye'nin egemenliğine saygılıyız" denildi.

***

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanlığı, İran’dan ateşlenen ve Irak ile Suriye üzerinden geçerek Türk hava sahasına yönelen balistik bir mühimmatın, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava savunma unsurları tarafından zamanında fark edilerek havada imha edildiğini açıklamıştı.

Bakanlık, mühimmatı imha eden savunma sisteminden Hatay’ın Dörtyol ilçesine düşen parçaların herhangi bir can kaybına yol açmadığını açıklarken, hava sahasının savunulması noktasında her türlü adımın kararlılıkla atılacağını vurgulamıştı.

Öte yandan, bir Türk yetkili tarafından AFP’ye yapılan değerlendirmede, füzenin asıl hedefinin Türkiye olmadığı, rotasından sapan mühimmatın Güney Kıbrıs’taki bir üssü hedeflediğinin düşünüldüğü ifade edilmişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Millet olarak ebedi yurdumuz olan bu topraklarda huzur ve barış içinde yaşamak istiyorsak caydırıcılığımızı sürekli artırmak zorundayız. Bölgemizin içinden geçtiği bu sıkıntılı günlerde hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği noktasında işi asla şansa bırakmıyoruz. Bu sabahki olayda olduğu gibi NATO müttefiklerimizle yakın istişare içerisinde her türlü önlemi alıyoruz ve anında gerekli müdahalede bulunuyoruz. Bir daha benzer hadiselerin yaşanmaması için de uyarılarımızı en net biçimde yapıyoruz.”