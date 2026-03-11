İran’dan “altyapı savaşı” vurgusu: Teknoloji şirketlerine yönelik hedef listesi yayımlandı

İran Devrim Muhafızları’na bağlı Tasnim haber ajansı, askeri amaçlarla kullanıldığı öne sürülen İsrail ile bağlantılı bazı ABD'li teknoloji şirketlerine ait ofis ve altyapıları içeren bir liste yayımladı.

Söz konusu tesislerin "İran'ın yeni hedefleri" olduğu kaydedildi.

Listede Google, Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia ve Oracle gibi şirketler yer aldı.

Bu şirketlerin bulut hizmetleri için kullanılan bazı ofis ve altyapı noktalarının İsrail’deki çeşitli şehirlerde ve bazı Körfez ülkelerinde bulunduğu ifade edildi.

Tasnim haber ajansında yayımlanan açıklamada, bölgedeki çatışmanın niteliğinin değiştiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, "Bölgesel savaşın kapsamı altyapı savaşına doğru genişledikçe, İran'ın meşru hedeflerinin kapsamı da genişliyor" denildi.