İran’dan ateşkes için beş şart

İran basınına konuşan üst düzey bir siyasi ve güvenlik yetkilisi, ABD ve İsrail’in saldırılarıyla başlayan savaşın sona erdirilmesi için beş maddelik bir şart listesi ortaya koydu, Tahran’ın ancak bu koşulların karşılanması halinde çatışmaları sonlandırmaya hazır olduğunu söyledi.

Press TV’ye konuşan yetkiliye göre İran’ın talepleri arasında İranlı yöneticilere yönelik saldırı ve suikastların tamamen durdurulması ile savaşın yeniden başlamayacağına dair somut ve bağlayıcı garantiler verilmesi bulunuyor.

Tahran ayrıca, savaş nedeniyle oluşan zararların karşılanmasını ve bu kapsamda bir tazminat mekanizmasının belirlenmesini istiyor. İran’ın dikkati çeken bir diğer talebinin ise Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğinin tanınması olduğu belirtiliyor.

Yetkili, yalnızca İran topraklarında değil, bölgedeki tüm cephelerde çatışmaların sona erdirilmesini talep ettiklerini de kaydediyor. Bu maddenin İsrail’in İran’ın bölgedeki vekil güçlerine yönelik salıdırılarıyla ilgili olduğu belirtiliyor.