İran’dan Dünya Kupası açıklaması

2026 Dünya Kupası’na katılma hakkı elde eden İran Milli Futbol Takımı’nda, turnuvaya katılıma ilişkin ciddi bir belirsizlik yaşanıyor. İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj, ABD ile yaşanan son gelişmelerin ardından Dünya Kupası’na katılımın “olası görünmediğini” ifade etti.

Tahran’da devlet televizyonuna konuşan Taj, “Bugün olanlar ve ABD’nin saldırısı nedeniyle Dünya Kupası’na umutla bakmamız pek olası değil. Ancak bu konuda nihai kararı spor yetkilileri verecektir” dedi.

ABD’DE OYNANACAK OLMASI BELİRSİZLİĞİ ARTIRIYOR

Turnuva planlamasına göre İran, grup aşamasındaki üç maçını da ABD’de oynayacak. İran Milli Takımı, 15 Haziran’da Los Angeles’ta Yeni Zelanda ile karşılaşacak. 21 Haziran’da yine aynı şehirde Belçika ile oynanacak maçın ardından grup aşaması 26 Haziran’da Seattle’da Mısır karşılaşmasıyla tamamlanacak.

Öte yandan İran ile ABD Milli Futbol Takımı’nin son 16 turunda karşı karşıya gelme ihtimali de gündemde. Her iki takımın gruplarını ikinci sırada tamamlaması halinde böyle bir eşleşme mümkün olacak. Bu senaryo, FIFA’nın nasıl bir tutum alacağına ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

İRAN LİGİ SÜRESİZ ASKIYA ALINDI

Mehdi Taj, açıklamasında ülkedeki lig organizasyonlarına dair alınan kararı da duyurdu. İran Birinci Futbol Ligi, yeni bir talimata kadar süresiz olarak durduruldu. Bu karar, ligde forma giyen yabancı futbolcuları da doğrudan etkiledi.

İran’ın köklü kulüplerinden İstiklal’de oynayan eski Real Madrid kalecisi Antonio Adán’ın Madrid’e ulaştığı belirtilirken, İspanyol-Faslı forvet Munir ile Sepahan forması giyen Iván Sánchez’in karayoluyla İran’dan ayrılmaya çalıştığı bildirildi.

İran’ın Dünya Kupası sürecine dair nihai kararın, önümüzdeki dönemde uluslararası spor otoriteleri ve federasyonlar düzeyinde netleşmesi bekleniyor.