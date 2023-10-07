İran’dan Hamas’ın Aksa Tufanı operasyonuna destek

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in üst düzey askeri danışmanı Yahya Rahim Safevi, Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı operasyonunu desteklediklerini söyledi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in üst düzey askeri danışmanı Yahya Rahim Safevi, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna dair açıklamalarda bulundu.

İsrail'i hedef alan operasyonlar nedeniyle Hamas'ı tebrik eden Safevi, "Biz bu operasyonu destekliyoruz ve direniş cephesinin de bu operasyonu desteklediğinden eminiz. Filistin ve Kudüs özgürleşene kadar Filistinli mücahitlerin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

“ULUSLARARASI KURULUŞLAR FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARIN KATLEDİLMESİNE SESSİZ KALDI"

İsrail'in Filistinlilere yönelik uyguladığı katliamları hatırlatan Safevi, "Uluslararası kuruluşlar Filistinli çocukların ve gençlerin Siyonistler tarafından katledilmesine yıllarca sessiz kaldılar. Bu katliamlar karşısında söz konusu kuruluşlardan hiçbir tepki görmedik. Siyonistler doğrudan Filistinli çocukların başlarını hedef alarak ateş ediyorlar. 2023 yılı son rakamları Siyonist askerler tarafından 37 Filistinli çocuğun şehit edildiğini gösteriyor. Ayrıca birçok Filistinli genç ve çocuk İsrail hapishanelerinde tutuluyor" şeklinde konuştu.