İran’dan hipersonik füze saldırısı, İsrail’den misilleme: Tahran hedef alındı

İran devlet medyasına göre, İran’ın yeni saldırı dalgasında kullandığı “Fettah” hipersonik füzeleri İsrail hava savunma sistemlerini aşarak hedeflerini vurdu.

Saldırı, iki ülke arasındaki çatışmaların altıncı gününde gerçekleşti.

İSRAİL: BATI İRAN'DA FÜZE ÜSLERİ VURULUYOR

İsrail ordusu, İran’ın batısındaki füze fırlatma ve depolama alanlarına yönelik yeni hava saldırılarına başladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Uçaklarımız, daha önce vurulan ve yeniden aktive edilmeye çalışılan füze rampalarını hedef alıyor” denildi.

TAHRAN'DA KARAKOL YAKININDA PATLAMA

İran devlet medyası, İsrail tarafından gerçekleştirilen bir füze saldırısının başkent Tahran’da bir polis karakolunun yakınlarına isabet ettiğini ve çok sayıda polisin yaralandığını bildirdi.