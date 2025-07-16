İran’dan İsrail’e kınama: “Kontrolsüz saldırganlık sona ermeli”

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam ve çeşitli bölgelere düzenlediği hava saldırılarını "kontrolsüz saldırganlık" olarak nitelendirdi.

İsrail’in sınır tanımadığını belirten Arakçi, "İsrail rejimi sadece güç dilinden anlıyor. Dünya, bu saldırganlığa son vermek için birlik olmalı” ifadelerini kullandı. Öte yandan Suriye yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırarak saldırıların sonuçlarının görüşülmesini talep etti.