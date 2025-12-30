İran’dan misilleme: Kanada Deniz Kuvvetleri "terör örgütü" ilan edildi

İran Dışişleri Bakanlığı, Kanada Deniz Kuvvetleri'ni (Royal Canadian Navy) "terör örgütü" olarak ilan ettiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, Kanada'nın 19 Haziran 2024'te Devrim Muhafızları Ordusu'nu (DMO) "terör örgütü" listesine almasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Kanada'nın kararına karşı İran'ın, Kanada Deniz Kuvvetleri'ni terör örgütü ilan ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Kanada hükümeti, uluslararası hukuka aykırı olarak ülkenin resmi silahlı kuvvetlerinin temel unsurlarından biri olarak tanınan Devrim Muhafızları Ordusu'nu terörist bir yapı şeklinde nitelendirdiğinden dolayı, karşılıklı önlem ilkesi uyarınca, Kanada Deniz Kuvvetleri terör örgütü ilan edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

ABD, 2019'da İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "yabancı terör örgütleri" listesine almış, İran da buna karşılık ABD ordusunu "terör örgütleri" listesine aldığını duyurmuştu.

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Dominic LeBlanc, 19 Haziran 2024'te İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "terör örgütleri" listesine aldıklarını açıklamıştı.