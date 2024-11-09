İran’dan sınır dışı kararı

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Pakistan’ın geçen yıl milyonlarca Afgan’ı toplu olarak ülkelerine geri göndermeye başlamasının ardından İran da benzer bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. DW’nin haberine göre Tahran hükümeti, Pers takvim yılının sonu olan Mart 2024’e kadar yaklaşık iki milyon sığınmacıyı sınır dışı etmeyi planlıyor.

İran, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 4 milyon, İran kaynaklarına göre ise 8 milyon Afgan sığınmacıyı barındırıyor. Afganistanlı sığınmacıların büyük çoğunluğu bölgedeki çatışmalar veya ekonomik sebeplerden dolayı komşu ülke İran’a sığınmış durumda. ABD’nin 20 yıllık işgali sonlandırdığı 2021’de Taliban’ın Afganistan yönetimini ele geçirmesinin ardından bu sayı daha da arttı.

Afganlar, İran’da özellikle inşaat ve tarım gibi düşük ücretli sektörlerde ucuz işgücü kaynağı olarak tercih edilirken İranlıların son zamanlarda tavan yapan işsizlikten kısmen Afgan sığınmacıları sorumlu tuttuğu belirtiliyor.