İran’ın Ahvaz kentine saldırı: 4 şiddetli patlama meydana geldi

ABD ve İsrail’in saldırıları altındaki İran’ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentinde 4 şiddetli patlama meydana geldiği bildirildi; yetkililer şu ana kadar can kaybı ya da yaralanma olmadığını açıkladı.

Dünya
  • 01.04.2026 05:05
  • Giriş: 01.04.2026 05:05
  • Güncelleme: 01.04.2026 05:07
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentinde şiddetli 4 patlamanın meydana geldiği bildirildi.

Fars Haber Ajansına göre Huzistan Eyalet Vali Yardımcısı Veliyullah Hayati, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Hayati, "ABD-İsrail saldırılarında Ahvaz'ın doğusunda şiddetli 4 patlama meydana geldi." dedi.

İranlı yetkili, şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmediğini kaydetti.

Huzistan eyaletinin merkez kenti Ahvaz, ülkenin güneybatısında Irak sınırında yer alıyor.

