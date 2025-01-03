İran’ın dini lideri Hamaney'in danışmanı Laricani: Eski Suriye hükümeti Kürtlerle ilişki kurmalıydı

İran’ın dini lideri Ali Hamaney'in danışmanı Ali Laricani, katıldığı bir televizyon programında bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Rudaw'ın aktardığına göre Esad yönetiminin Kürtlerle daha iyi ilişki kurması gerektiğini belirten Laricani, tavsiyelerinin dinlenmediğini söyledi: "Yedi ila sekiz yıl önce Suriye hükümetinin Kürt dostlarına karşı daha iyi ve dikkatli bir yaklaşım sergilemesi gerektiği konuşulmuştu. Suriye yetkililerine iki ya da üç kez, halklara daha fazla hak tanımaları gerektiğini söyledim,”

Laricani, "Önceki hükümetin farklı bir vizyonu vardı ve biz müdahalede bulunamadık” ifadelerini kullandı.

HTŞ yönetimindeki Suriye ile nasıl bir ilişki kurmayı planladıklarına da değinen Laricani, "Suriye yetkilileriyle ilişkimiz, onların tutumuna bağlı. Eğer Suriye yetkilileri mantıklı olursa, bizim de onlarla bir sorunumuz olmaz" dedi.

Laricani, “Eğer Suriye’deki iktidar, toprak bütünlüğümüzü savunuyoruz, tüm Suriyelilere haklarını vermek istiyoruz ve ülkede demokratik bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz derse, İran bu iktidarı destekleyecektir” ifadelerini kullandı.