İran’ın doğusundaki Meşhed Havalimanı uluslararası uçuşlara yeniden açıldı

İsrail ile yaşanan çatışmalar nedeniyle 13 gündür kapalı olan Meşhed kentindeki Şahid Haşimi Nejad Havalimanı'nda uluslararası seferler yeniden başladı. Ülkenin diğer bölgelerindeki uçuş yasağı ise sürüyor.

İran’ın resmi haber ajansı IRNA'nın Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, ülkenin doğusunda yer alan Meşhed kentindeki Şahid Haşimi Nejad Havalimanı, 13 günlük aranın ardından uluslararası uçuşlara yeniden açıldı.

Havalimanı, İsrail ile yaşanan gerilim nedeniyle geçici olarak kapatılmıştı. Öte yandan, İran’ın kuzey, güney ve batısındaki tüm havalimanları ile Tahran’daki Mehrabad ve İmam Humeyni havalimanlarından yapılan iç ve dış hat uçuşları, ikinci bir duyuruya kadar askıya alındı. Bu durum, binlerce İranlının yurtdışında mahsur kalmasına neden olmuştu. Geçtiğimiz hafta, yaklaşık 12 bin 500 İranlı hacı adayının Suudi Arabistan'ın Medine kentinde kaldığı bildirilmişti.