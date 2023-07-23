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İran’ın güneydoğusunda düzenlenen silahlı saldırıda 4 polis öldürüldü

Ajans Haberleri
  • 23.07.2023 15:01
  • Giriş: 23.07.2023 15:01
  • Güncelleme: 23.07.2023 15:02
Kaynak: AA
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İran’ın güneydoğusunda düzenlenen silahlı saldırıda 4 polis öldürüldü

İran’ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Sistan-Beluçistan Polisi Bilgi Merkezi, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Haş-Taftan güzergahında devriye görevi yapan trafik polislerine ateş açıldığı belirtildi.

"Terör saldırısı" olarak nitelenen olayda 4 polisin öldüğü ve ayrıntılı bilginin daha sonra paylaşılacağı kaydedildi.

Zahidan Savcılığından yapılan açıklamada da faillerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

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