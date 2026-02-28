İran’ın resmi haber ajansı hacklendi

Giriş / Abone Ol
İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik başlattığı saldırılar sürerken, ülkenin resmi haber ajansı İRNA’nın ve bazı haber sitelerinin siber saldırıya uğradığı bildirildi. İran'daki Tasnim isimli haber sitesinden yapılan açıklamada, "Siber saldırı ve kesintinin ardından dakikalar içinde sorun giderildikten sonra site faaliyetlerine yeniden başladı" denildi.

Fotoğraf: IRNA

İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik başlattığı saldırılar sürerken, ülkenin resmi haber ajansı İRNA’nın ve bazı haber sitelerinin siber saldırıya uğradığı bildirildi.

İran merkezli Tasnim haber ajansında yer alan haberde İRNA ile birlikte bazı medya kuruluşlarının "şiddetli siber saldırılar" sonucu hacklendiği belirtildi.

Yurttaşlara haberleri yalnızca resmi kaynaklardan takip etmeleri çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, kamu düzeninin korunması amacıyla toplumda kaygı ve paniğe yol açabilecek aceleci davranışlardan kaçınılması istendi.

Tasnim'den yapılan başka bir açıklamada, "Siber saldırı ve kesintinin ardından dakikalar içinde sorun giderildikten sonra site faaliyetlerine yeniden başladı" denildi.

