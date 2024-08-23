İran’ın yeni Dışişleri Bakanı Arakçi’den AB’ye diyalog çağrısı

İran’ın yeni Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Arakçi’yi Dışişleri Bakanlığı görevi için tebrik eden Borrell, küresel ve bölgesel gelişmelere bağlı olarak İran ile karşılıklı diyaloğun yeni dönemde de devam etmesini umduklarını belirtti.

Bakan Arakçi ise görüşmede, bölgesel ve küresel sorunların çözümü noktasında Avrupa Birliği ile diyalog çağrısında bulunarak İran’ın ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.

İran’ın karşılıklı saygı çerçevesinde Avrupa Birliği ile ilişkileri geliştirmeyi memnuniyetle karşıladığını kaydeden Arakçi, “Her iki taraf da sorunları diyalog yoluyla çözebilir ve bu diyalog ortamının şekillenmesi AB’nin İran’a yönelik yanlış politikalarını düzeltmesine bağlıdır” ifadelerini kullandı.

İran’ın yeni Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Batı ile müzakerelere açık bir isim olarak biliniyor. Eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde Dışişleri Bakan Yardımcılığı ve 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmada baş müzakereci görevlerinde bulunan Arakçi, anlaşmanın imzalanmasında önemli rol oynamıştı.