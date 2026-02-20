İranlı bakandan "ABD ile iş birliği" sorusuna yanıt: Her şey mümkün

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, İran ile ABD arasında petrol ve doğalgaz alanında işbirliği ihtimaline ilişkin her şeyin mümkün olduğunu söyledi.

Tesnim Haber Ajansı'na göre Paknejad, iki ülke arasında devam eden müzakerelere ilişkin konuştu.

Washington yönetimiyle, petrol ve doğalgaz sektöründe olası işbirliğine dair soru üzerine Paknejad, "Her şey mümkün" ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan, söz konusu işbirliğinin fiilen hayata geçirilip geçirilmeyeceğinin ise henüz netlik kazanmadığını kaydetti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamid Kanberi, 15 Şubat'ta İran Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ABD ile yürütülen müzakerelerde, petrol ve doğalgazın yanı sıra ortak sahalar, madencilik alanındaki yatırımlar ve uçak alımı gibi başlıkların da ele alındığını belirtmişti.