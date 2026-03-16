İranlı futbolculardan biri daha iltica talebini geri çekti

Avustralya’da düzenlenen Kadınlar Asya Kupası sırasında iltica talebinde bulunan İran Milli Kadın Futbol Takımı oyuncularından birinin daha talebini geri çekerek ülkeden ayrıldığı bildirildi.

ABC News’un haberine göre, Avustralya’da kalma kararı alan sporculardan biri daha karar değiştirerek iltica başvurusunu geri çekti. Böylece başvurusunu geri çeken takım üyelerinin sayısı 5’e yükseldi.

TAHRAN'A GİDECEKLER

Haberde bazı oyuncuların hafta sonu Avustralya’dan Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’a giderek burada takımın diğer üyeleriyle buluştuğu aktarıldı. Sporcuların daha sonra İran’a dönmek üzere Tahran’a hareket etmelerinin beklendiği ifade edildi.

Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, konuya ilişkin açıklamasında hükümetin sporculara gerekli fırsatları sunduğunu belirterek, “Avustralya hükümeti fırsatların sunulmasını ve duyurulmasını sağlayabilir ancak oyuncuların bu son derece zor kararları verdikleri bağlamı ortadan kaldıramayız” dedi.

TARTIŞMA YARATMIŞTI

İran Milli Kadın Futbol Takımı oyuncuları, turnuva sırasında oynadıkları bir maç öncesinde İran milli marşı okunurken sessiz kalarak dikkat çekmişti. Bu tutum, İran’da tartışmalara neden olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump da konuya ilişkin yaptığı açıklamada Avustralya’ya çağrıda bulunarak, İranlı sporculara iltica hakkı verilmesi gerektiğini savunmuş, aksi halde ABD’nin sporcuları kabul edebileceğini belirtmişti.

Avustralya hükümeti daha önce yaptığı açıklamada, 7 takım üyesinin ülkede kalmak istediğini, ancak son anda bir sporcunun karar değiştirmesi nedeniyle 6 kişiye iltica hakkı verildiğini duyurmuştu. Daha sonra bu oyunculardan bazılarının da ülkelerine dönme kararı aldığı bildirildi.