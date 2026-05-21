İranlı işçi Mahdian’ın ölümü göz göre göre geldi

Çalışma Yaşamı
  • 21.05.2026 05:00
Seyedmahdi Mahdian (Fotoğraf: ANKA)
Emek Servisi

İran’da Hristiyan olduğu gerekçesiyle baskı gördüğünü belirterek Türkiye’ye sığınan, Eskişehir’de iş kazası geçiren ve 10 ay tedavi sorunu yaşadığı belirtilen mülteci işçi Seyedmahdi Mahdian, evinde ölü bulundu. Mahdian’ın avukatı Döndü Kurşunoğlu, iş kazası soruşturması ile ölüm dosyasının birleştirilmesi talebinde bulunacaklarını belirterek, “Müvekkilim şüphe götürmeyecek şekilde adım adım ölüme sürüklenmiştir” dedi.

Mahdian, 4 Mayıs’ta Tepebaşı’ndaki evinde ölü bulundu. Olay kayıtlara “şüpheli ölüm” olarak geçti. Mahdian’ın cenazesi Eskişehir’de toprağa verildi. 10 yıldır Eskişehir’de yaşayan Mahdian’ın, İran’da Hristiyanlığı seçmesi nedeniyle baskıya maruz kaldığı, kırbaç cezası aldığı ve daha ağır yaptırımlarla karşılaşma riski nedeniyle Türkiye’ye sığındığı öğrenildi. Türkiye’ye geldikten sonra uluslararası koruma başvurusu yapan Mahdian’ın talebi reddedildi.

