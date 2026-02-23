İranlı öğrencilerin direnişi harlanıyor

Haber Merkezi

İran'da çeşitli üniversitelerde önceki gün başlayan öğrenci eylemleri dün de devam etti. Tahran'daki birçok üniversitede protesto gösterileri düzenlendi. Öğrenciler hükümete karşı sloganlar atarak Ocak ayında gerçekleştirilen rejim karşıtı eylemlerde öldürülenleri andılar. Sosyal medyada yayımlanan ve doğruluğu bağımsız kaynaklarca teyit edilemeyen görüntülerde, Tahran’daki Sharif Teknoloji Üniversitesi’nde yürüyüş yapan öğrencilerin İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’i hedef alan sloganlar attığı görüldü. Kampüste rejim karşıtı öğrenciler ile milisler arasında çatışmalar yaşandığı bildirildi.

Hak örgütü HAALVSH tarafından paylaşılan videolara göreyse Tahran’daki Beheshti ve Emir Kebir üniversitelerinin yanı sıra, ülkenin kuzeydoğusundaki Meşhed Üniversitesi’nde de protestolar düzenlendi. Hak örgütü Hengaw ve sosyal medya paylaşımlarına göre ayrıca Abdanan kentinde de bir aktivist öğretmenin gözaltına alınmasının ardından protestolar düzenlendiği, göstericilerin hükümet karşıtı sloganlar attığı bildirildi.

Öte yandan Şerif Üniversitesi’nde, Ocak ayındaki protestolarda hayatını kaybedenlerin ölümünün 40. yıldönümünü anmak için bir tören düzenlenmesi çağrısıyla gerçekleşen eylemde "Molla kefenlenene kadar bu vatan vatan olmayacak" ve "Diktatöre ölüm" sloganları atıldı. Öğrencilerin üniversite kampüsünde bir araya geldiği eylemde arbede yaşandı.