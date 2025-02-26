İranlı sanatçı Peyman Panahi-Fard'ın eserleri İstanbullu sanatseverlerle buluşdu

İranlı sanatçı Peyman Panahi-Fard'ın İstanbul'daki ilk kişisel sergisi sanatseverlerle buluştu.

Asmalımescit Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen "Simulacrum" sergisinin küratörü Uğur Bekdemir, “Bu sergi; Kimlik, toplumsallık ve görünebilirlik sınırlarının keşfedebileceği sanatsal bir yolculuğa kapı aralıyor" dedi. Bekdemir, sözlerini "Payman Panahi-Fard, toplumsal varlığı ile bireysel kimliği arasındaki ilişkilere odaklanırken, aynı zamanda Jean Baudrillard’ın Simulakra kavramından ilham alarak gerçeklik, simgeler ve bireyin bu iki arasındaki konumunu somutlaştırıyor" diye sürdürdü.

“Simulacrum” resim sergisi, 10 Mart 2025 tarihine kadar izlenebilecek.

PEYMAN PANAHİ-FARD KİMDİR?

Peyman Panahi-Fard, Tebriz (Azerbaycan) doğumlu bir görsel sanatçı ve araştırmacıdır. Tahran Sanat Üniversitesi'nden yüksek lisans diploması alarak 20 yılı aşkın sanat üretimi, eğitim ve araştırma tecrübesine sahiptir. Eserleri, kültür, gelenek, doğa ve insan yaşamını yansıtır.

Aynı zamanda uluslararası bir sanat eğitmeni olarak, resim, çağdaş sanat, yeni medya sanatları ve sanat ile bilim alanlarında eğitimler vermektedir. Eserleri, İran ve yurt dışında birçok grup sergisi ve 6 kişisel sergide yer almıştır.