İranlı siyaset bilimci Sadık Zibakelam tutuklandı

İran'ın önde gelen siyaset bilimcilerinden Sadık Zibakelam, "rejime karşı propaganda" ve "siber alanda kamuoyunun aklını karıştırmak maksadıyla yalan bilgi yaymak" suçlamalarından yargılandığı 3 davada kesinleşmiş 3 yıl hapis cezasının infazı için cezaevine gönderildi.

İranlı siyaset bilimci Sadık Zibakelam, rejime karşı propaganda ve yalan bilgi yaymak suçlamalarıyla hapse atıldı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü Zibakelam'ın yargılandığı 3 davada verilen hapis cezaları onandı.

Onanan kararlara göre, Zibakelam, "rejime karşı propaganda" faaliyetinde bulunduğu gerekçesiyle 18 ay hapis ve 2 yıl siyasi parti ve siber alandaki faaliyetlerden men cezasına çarptırıldı.

İranlı siyaset bilimi profesörü Zibakelam, "siber alanda kamuoyunun aklını karıştırmak maksadıyla yalan bilgi yaymaktan" yargılandığı 2 davada da toplam 18 ay hapse mahkum edildi.

2023'TE DE 1 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Kararların onanmasının ardından Zibakelam'ın tutuklandığı bildirildi.

İran'ın önde gelen siyaset bilimcilerinden Zibakelam, ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı İze kentinde gösteriler sırasında 9 yaşındaki bir çocuğun silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili Kasım 2022'de yayımladığı yazısında, "yetkililerin olayla ilgili açıklamalarının mantıksız olduğu" yorumunda bulunmuştu.

Zibakelam, Temmuz 2023'te de Tahran Ceza Mahkemesi tarafından 2022 yılında başlayan ve 2023'ün ilk aylarına kadar devam eden ülke genelindeki okullarda toplu zehirlenme vakalarına ilişkin "siber alanda kamuoyunun aklını karıştırmak amacıyla yalan bilgi yaymak" suçlamasıyla 1 yıl hapse çarptırılmıştı.